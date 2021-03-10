У Гоптівці на українсько-російському кордоні вибухнула фура (відео)

Інформації про причини події, а також про постраждалих наразі немає.

У Харківській області на українсько-російському кордоні (КПВВ Гоптівка) вибухнув вантажний автомобіль.

Інформація про це з'явилася ввечері, 9 березня одночасно в декількох місцевих Telegram-каналах.

[ + – ] вибух вантажівки

На момент написання новини даних про причини вибуху, а також постраждалих немає. Відомо лише, що пожежу гасили чотири екіпажі ДСНС, загоряння вдалося локалізувати і ліквідувати.

[ + – ] ПП в Гоптівка

Нагадаємо, у суботу, 27 лютого, у міській лікарні Чернівців стався вибух, є постраждалі. Про це повідомила заступниця голови обласної держадміністрації Наталія Гусак.

"Надзвичайна ситуація. У міській лікарні №1 стався вибух. Є постраждалі", — написала вона.

7 лютого в Чернівцях у торговому центрі "Майдан" стався вибух. У поліцію надійшло повідомлення від головного інженера про те, що в ТЦ "Майдан" на вул. Героїв Майдану, 71 на 3 поверсі в складському приміщенні з невідомої причини стався вибух, унаслідок чого розбиті вікна й пошкоджені приміщення.

А 9 січня недалеко від міста Лубни, біля села Новаки в Полтавській області увечері в суботу, 9 січня, стався вибух газопроводу. За словами очевидців, вибух був настільки сильний, що в сусідніх селах затремтіли вікна. Зараз на місці події розгорілася потужна пожежа, вогонь видно здалеку.