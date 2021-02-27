В больнице Черновцов произошел взрыв, появилась информация о первой жертве (видео)

В результате инцидента, по информации правоохранителей, погиб один человек. Еще один получил ожоги.

В субботу, 27 февраля, в городской больнице Черновцов произошел взрыв, есть пострадавшие.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook замглавы областной госадминистрации Наталья Гусак.

"Чрезвычайная ситуация. В городской больнице №1 произошёл взрыв. Есть пострадавшие", – написала она.

По словам Гусак, она находится на месте ЧП и занимается госпитализацией пациентов в другие лечебные учреждения.

[ + – ] Сообщение Натальи Гусак

Интерфакс-Украина, ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах сообщает, что в результате взрыва один человек погиб, еще один получил ожоги.

Позже появилась информация, что причиной происшествия на втором этаже больницы Черновцов, в результате которого погиб человек, был взрыв кислородного оборудования. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

В ведомстве проинформировали, что эвакуировано 20 человек, а гасили пожар, возникший в результате взрыва, 20 пожарных с привлечением 5 единиц специальной техники.

[ + – ] Видео с места взрыва в больнице

Напомним, 20 февраля два человека погибли, еще один тяжело травмирован в результате взрыва в Дрогобыче одного из домов на улице Стрийской.

В пятницу, 12 февраля, на Донбассе в районе населенного пункта Павлополь на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военный.

В тот же день в Соломенском районе Киева мужчина подорвал себя гранатой.