Взрыв в Дрогобыче убил двух мужчин, еще одна женщина – в тяжелом состоянии (видео)

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что взорвалась ручная граната, и опубликовал кадры, на которых зафиксирован момент трагедии.

Два человека погибли, еще один тяжело травмирован в результате взрыва в Дрогобыче одного из домов на улице Стрийской, сообщили в полиции Львовской области.

Сообщение о происшествии поступило правоохранителям 20 февраля в 19.05. Следственно-оперативная группа, криминалисты, взрывотехники и сотрудники других служб полиции области выехали на место ЧП.

Выяснилось, что в жертвами взрыва стали двое мужчин в возрасте 37 и 40 лет. Третья пострадавшая – женщина. Она госпитализирована с травмами.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас полицейские выясняют все подробности происшествия и устанавливают личность пострадавшей гражданки.

В свою очередь заместитель главы МВД Антон Геращенко опубликовал на своей странице в Фейсбуке видео момента взрыва и сообщил подробности трагедии, проинформировав, что взорвалась граната.

По его информации, муж с женой пришли на встречу к друзьям. Соседи говорят, что мужчины дружили и недавно вернулись с заработков в Польше.

Во время беседы один из мужчин из кармана достал якобы гранату, которая взорвалась у него в руках. От взрыва оба мужчины погибли на месте. У женщины – тяжелые осколочные ранения.

Геращенко сообщил, что в прошлом году полиция изъяла у граждан 4400 ручных гранат и 259 гранатометов, спася сотни жизней.

"В абсолютном большинстве случаев это оружие имеет происхождение из зоны действий Операции Объединенных сил. К сожалению, многие из наших военнослужащих, грубо нарушая закон, воруют, вывозят и продают опасное оружие, которое необходимо для противодействия агрессии РФ, и используют его в бытовых ссорах, для совершения преступлений или просто для развлечений. Цена гранаты на черном рынке оружия — от 500 то 1500 гривен. Это ужасное видео демонстрирует, насколько наши сограждане не ценят ни свою, ни чужую жизни!", – написал он.

Замминистра призвал граждан в случае, если им станет известно, что кто-то из знакомых хвастается наличием незаконного оружия или боеприпасов, немедленно сообщать об этом в полицию.

Он также обратился к командирам ВСУ :

"Наведите наконец порядок с учетом и хранением оружия в ваших частях. В частности боевых гранат. Потому что ужасная гибель двух мужчин в Дрогобыче — это результат бардака в ваших частях, из которых, скорее всего, и была украдена эта граната и другие 4400, которые полицейские изъяли в прошлом году".

Напомним, в январе в общежитии Одессы во время бытового конфликта произошел взрыв гранаты. Множественные осколочные ранения спины и ног получили три человека.

А в Харькове 23-летний мужчина подорвал себя гранатой на балконе многоэтажки.