Три человека пострадали: в общежитии Одессы взорвалась граната

В общежитии Одессы во время бытового конфликта произошел взрыв гранаты

Слишком бурно отметили Рождество в одном из общежитий Одессы. Трое мужчин выпивали за праздничным столом. К ним присоединился четвертый, а когда возник конфликт – он взорвал гранату. Об этом сообщают в Нацполиции.

Трое мужчин находились на общей кухне, четвертый за стол приглашен не был, потому что с ним и ранее возникали конфликты. Но, тем ни менее, он пришел, произошел скандал, тогда 38-летний одессит удалился и вернулся уже с гранатой, предварительно, это была РГД-5.

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Он бросил ее на кухню и предусмотрительно закрыл за собой дверь. Множественные осколочные ранения спины и ног получили все трое, что присутствовали в помещении. Они были отправлены в больницу, их раны обработали, в госпитализации они не нуждаются и будут лечиться амбулаторно.

Полицейские разыскивают подозреваемого, чтобы задержать: из общежития он скрылся и где сейчас находится – неизвестно.

Как ранее писал Фокус: