В Харькове неизвестные взорвали банкомат и похитили из него деньги

Внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства

Ночью 25 декабря около 3:28 на улице Академика Волкова неизвестные взорвали банкомат и похитили из него деньги.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Установлено, что внутри банкомата произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Неизвестные взорвали банкомат, расположенный в помещении банка на первом этаже пятиэтажного дома.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления.

На данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Как ранее сообщал Фокус: