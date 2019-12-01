Взрыв на миллионы. Полиция задержала подозреваемых в ограблении "Ощадбанка"

Правоохранителям понадобилось менее суток, чтобы провести поимку подозреваемых

В воскресенье, 1 декабря, полиция задержала подозреваемых в ограблении и подрыве отделения "Ощадбанка" в Киеве. Об этом сообщает глава правления банка Андрей Пышный в Facebook.

"Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве, минувшей ночью, отделения Ощадбанка", – сообщил Пышный.

Он подчеркнул, что поимка подозреваемых стала результатом оперативной и профессиональной работы полиции на всех уровнях, в сотрудничестве со службой безопасности банка.

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"Менее суток понадобилось полиции для того чтобы не только установить, но и задержать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства", – добавил глава правления.

Также Пышный сообщил, что подробности поимки подозреваемых будут обнародованы полицией.

Ранее в "Ощадбанке" сообщали, что во время налета на отделение банка было украдено около 250 тыс. гривен.

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