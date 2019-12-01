Взрыв на миллионы. Полиция задержала подозреваемых в ограблении "Ощадбанка"
Правоохранителям понадобилось менее суток, чтобы провести поимку подозреваемых
В воскресенье, 1 декабря, полиция задержала подозреваемых в ограблении и подрыве отделения "Ощадбанка" в Киеве. Об этом сообщает глава правления банка Андрей Пышный в Facebook.
"Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве, минувшей ночью, отделения Ощадбанка", – сообщил Пышный.
Он подчеркнул, что поимка подозреваемых стала результатом оперативной и профессиональной работы полиции на всех уровнях, в сотрудничестве со службой безопасности банка.Важно
"Менее суток понадобилось полиции для того чтобы не только установить, но и задержать подозреваемых, изъяв необходимые доказательства", – добавил глава правления.
Также Пышный сообщил, что подробности поимки подозреваемых будут обнародованы полицией.
Ранее в "Ощадбанке" сообщали, что во время налета на отделение банка было украдено около 250 тыс. гривен.
Как ранее сообщал Фокус:
- 30 ноября в Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк". В столице была введена полицейская операцию "Сирена".
- Позже стало известно, что отделение банка было почти полностью разрушено взрывом. Ущерб, помимо украденных денег, оценивается в миллионы гривен.