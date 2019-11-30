Стало известно, сколько денег украдено из взорванного банкомата в Киеве
Помещение банка почти полностью разрушено
В результате подрыва банкомата "Ощадбанка" в Киеве злоумышленники украли 250 тысяч гривен.
Об этом написал глава правления банка Андрей Пышный на своей странице в Facebook.
По его словам, окна и двери были вынесены взрывом, помещение почти полностью разрушено.Важно
"Отделение Ощада в столице на улице Энтузиастов практически полностью разрушено... Цена украденного – около 250 тысяч гривен. Цена разрушенного – миллионы. Еще считаем", – написал Пышный.
Он также отметил, что отделение находится в жилом доме на первом этаже.
"Бандиты и нелюди запомпировали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделение. Их не остановило, что это густонаселенный спальный район недалеко от центра Киева", – добавил он.
Кроме того, Пышный считает, что злоумышленники заслуживают на максимальное наказание.
Как ранее сообщал Фокус:
- Утром 30 ноября в Днепровском районе Киева взорвали отделение "Ощадбанка".
- В Киеве в ночь на 29 мая произошла попытка ограбления отделения ПриватБанка. Трое неизвестных мужчин взорвали банкомат, расположенный на улице Кубанской Украины, на Лесном массиве.
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В ночь на 29 ноября в Харьковской области был взорван банкомат и похищены 4 кассеты с деньгами.