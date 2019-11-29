Сумма похищенных средств устанавливается

В ночь на 29 ноября в Харьковской области был взорван банкомат и похищены 4 кассеты с деньгами. Полицейские устанавливают злоумышленников.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что злоумышленники применили самодельное взрывное устройство. Сумма похищенных средств устанавливается.

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В результате подрыва банкомата никто из граждан не пострадал.

Сообщение о том, что на улице Свитанковий в городе Первомайском произошел взрыв банкомата, поступило в районную полиции 29 ноября в 2:59. На место выехала группа реагирования патрульной полиции.

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Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений Первомайского отдела полиции.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал Фокус:

В Киеве в ночь на 29 мая произошла попытка ограбления отделения ПриватБанка. Трое неизвестных мужчин взорвали банкомат, расположенный на улице Кубанской Украины, на Лесном массиве.

В ночь на 13 мая в Днепре на улице Передовой неизвестные в очередной раз взорвали банкомат Приватбанка.