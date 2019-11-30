Улица в деньгах. В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк"
В столице ввели полицейскую операцию "Сирена"
Утром в Днепровском районе Киева взорвали отделение "Ощадбанка".
Об этом сообщает Информатор.
Инцидент произошел на улице Энтузиастов, 11 около 4:10 утра.Важно
Установлено, что к преступлению причастны двое мужчин. Предварительно, эпицентром взрывной волны шел от банкомата, который, скорее всего, и был целью злоумышленников.
"Детонация была такой сильной, что разорвало не только сам банкомат, но и почти полностью разрушило все отделение: внутри осыпался потолок, а витрина выпала наружу", – сообщает издание.
Возле отделения банка лежали купюры в 100 гривен. Место проишествия оцепили правоохранители.
По словам очевидцев, злоумышленники скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat старой модели. Транспортное средство по ориентировки разыскивают правоохранители.
На месте инцидента работают правоохранители, обстоятельства происшествия и сумма денег устанавливаются.
Как ранее сообщал Фокус:
- В Киеве в ночь на 29 мая произошла попытка ограбления отделения ПриватБанка. Трое неизвестных мужчин взорвали банкомат, расположенный на улице Кубанской Украины, на Лесном массиве.
-
В ночь на 29 ноября в Харьковской области был взорван банкомат и похищены 4 кассеты с деньгами.