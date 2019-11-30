В столице ввели полицейскую операцию "Сирена"

Утром в Днепровском районе Киева взорвали отделение "Ощадбанка".

Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел на улице Энтузиастов, 11 около 4:10 утра.

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Установлено, что к преступлению причастны двое мужчин. Предварительно, эпицентром взрывной волны шел от банкомата, который, скорее всего, и был целью злоумышленников.

"Детонация была такой сильной, что разорвало не только сам банкомат, но и почти полностью разрушило все отделение: внутри осыпался потолок, а витрина выпала наружу", – сообщает издание.

Возле отделения банка лежали купюры в 100 гривен. Место проишествия оцепили правоохранители.

По словам очевидцев, злоумышленники скрылись в сторону станции метро "Славутич" на автомобиле Volkswagen Passat старой модели. Транспортное средство по ориентировки разыскивают правоохранители.

На месте инцидента работают правоохранители, обстоятельства происшествия и сумма денег устанавливаются.

Как ранее сообщал Фокус: