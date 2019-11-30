Житель Донецка, летевший из Киева в Хургаду, пытался провести гранату
Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней
Житель Донецка, летевший из Киева в египетскую Хургаду, пытался провести с собой гранату. Ее изъяла из багажа Служба безопасности аэропорта Борисполь.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"Работники службы безопасности аэропорта Борисполь в одном из багажей на самолет рейса Киев-Хургада обнаружили предмет, похожий на гранату. Об опасной находке сразу сообщили в полицию", – говорится в сообщении.Важно
Отмечается, что на месте инцидента работали сотрудники отделения полиции в аэропорту Борисполь и взрывотехники. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней.
Установлено, что багаж с гранатой принадлежит 36-летнему дончанину. ОН задержан и помещен в СИЗО.
Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами УК Украины.
Как ранее сообщал Фокус:
- 16 ноября в Киеве прогремел взрыв гранаты в одном из общежитий, в результате чего погибли двое людей.