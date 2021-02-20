Вибух у Дрогобичі вбив двох чоловіків, ще одна жінка — у важкому стані (відео)

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що вибухнула ручна граната, й опублікував кадри, на яких зафіксовано момент трагедії.

Двоє чоловіків загинули, ще одна людина важко травмована в результаті вибуху в Дрогобичі біля одного з будинків на вулиці Стрийській, розовіли в поліції Львівської області.

Повідомлення про пригоду надійшло правоохоронцям 20 лютого о 19.05. Слідчо-оперативна група, криміналісти, вибухотехніки і співробітники інших служб поліції області виїхали на місце надзвичайної події.

Зʼясувалося, що в жертвами вибуху стали двоє чоловіків у віці 37 і 40 років. Третя постраждала — жінка. Вона госпіталізована з травмами.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 ("Умисне вбивство") Кримінального кодексу України. Зараз поліцейські зʼясовують всі подробиці події і встановлюють особу постраждалої громадянки.

Натомість заступник глави МВС Антон Геращенко опублікував на своїй сторінці в Фейсбуці відео моменту вибуху і повідомив подробиці трагедії, проінформувавши, що вибухнула граната.

За його інформацією, чоловік з дружиною прийшли на зустріч до друзів. Сусіди кажуть, що чоловіки дружили і недавно повернулися із заробітків у Польщі.

Під час бесіди один з чоловіків з кишені дістав нібито гранату, яка вибухнула у нього в руках. Від вибуху обидва чоловіки загинули на місці. У жінки — важкі осколкові поранення.

Геращенко повідомив, що в минулому році поліція вилучила у громадян 4400 ручних гранат і 259 гранатометів, врятувавши сотні життів.

"В абсолютній більшості випадків ця зброя має походження з зони дій Операції Обʼєднаних сил. На жаль, багато хто з наших військовослужбовців, грубо порушуючи закон, крадуть, вивозять і продають небезпечну зброю, яка необхідна для протидії агресії РФ, і використовують її в побутових сварках, для вчинення злочинів або просто для розваг. Ціна гранати на чорному ринку зброї — від 500 то 1500 гривень. Це жахливе відео демонструє, наскільки наші співгромадяни не цінують ні своє, ні чуже життя! ", — написав він.

Заступник міністра закликав громадян у разі, якщо їм стане відомо, що хтось зі знайомих хвалиться наявністю незаконної зброї або боєприпасів, негайно повідомляти про це в поліцію.

Він також звернувся до командирів ЗСУ:

"Наведіть нарешті порядок з обліком і зберіганням зброї в ваших частинах. Зокрема бойових гранат. Тому що жахлива загибель двох чоловіків у Дрогобичі — це результат бардаку в ваших частинах, з яких, найімовірніше, і була вкрадена ця граната й інші 4400, які поліцейські вилучили в минулому році ".

Нагадаємо, в січні в гуртожитку Одеси під час побутового конфлікту стався вибух гранати. Численні осколкові поранення спини і ніг отримали три людини.

А в Харкові 23-річний чоловік підірвав себе гранатою на балконі багатоповерхівки.