На Донбассе подорвался на взрывном устройстве украинский военный

Раненого военного уже отправили в госпиталь.

В пятницу, 12 февраля, на Донбассе в районе населенного пункта Павлополь на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военный.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр оперативно-тактической группировки "Восток".

"Сегодня, 12 февраля, в районе населенного пункта Павлополь, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения один военнослужащий из состава Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Раненого военного уже отправили в госпиталь, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте инцидента работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.

Отметим, за прошлые сутки боевики пять раз нарушили режим перемирия на Донбассе, в результате чего погибли двое украинских защитников. Утром 11 февраля недалеко от населенного пункта Зайцево боевики обстреляли позиции ВСУ из снайперского оружия, в результате чего боец инженерно-саперного взвода 59-й бригады получил ранение и скончался во время эвакуации в госпиталь. Второй защитник, 24-летний солдат 28-й бригады Владислав Лященко, погиб около 20:45 возле Новомихайловки, когда противник открыл огонь из крупнокалиберного пулемета.