На Донбасі підірвався на вибуховому пристрої український військовий

Пораненого військового вже відправили в госпіталь.

У п'ятницю, 12 лютого, на Донбасі роблизу населеного пункту Павлопіль на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовий.

Про це повідомляє у Facebook прес-центр оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні, 12 лютого, поблизу населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил", — йдеться в повідомленні.

Пораненого військового вже відправили в госпіталь, де йому надають необхідну медичну допомогу.

На місці інциденту працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

Зазначимо, за минулу добу бойовики п'ять разів порушили режим перемир'я на Донбасі, унаслідок чого загинули двоє українських захисників. Вранці 11 лютого недалеко від населеного пункту Зайцеве бойовики обстріляли позиції ЗСУ зі снайперської зброї, унаслідок чого боєць інженерно-саперного взводу 59-ї бригади отримав поранення та помер під час евакуації в госпіталь. Другий захисник, 24-річний солдат 28-ї бригади Владислав Лященко, загинув приблизно о 20:45 біля Новомихайлівки, коли противник відкрив вогонь з великокаліберного кулемета.