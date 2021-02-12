Боевики на Донбассе за сутки убили двух украинских воинов

Российские наемники использовали снайперское оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

За прошлые сутки боевики пять раз нарушили режим перемирия на Донбассе, в результате чего погибли двое украинских защитников, сообщил штаб ООС на своей странице в Facеbook.

Утром 11 февраля недалеко от населенного пункта Зайцево вооруженные формирования РФ обстреляли позиции ВСУ из снайперского оружия, в результате чего один военный, боец инженерно-саперного взвода 59-й бригады, получил ранение и скончался во время эвакуации в госпиталь.

Погибшего зовут Александр Глушко, он полтавчанин. 13 февраля состоятся похороны героя в родном городе.

Второй защитник, солдат 28-й бригады, погиб около 20:45 возле Новомихайловки, когда противник открыл огонь из крупнокалиберного пулемета.

Кроме того, неподалеку от Водяного, на Приазовье, боевики стреляли в сторону позиций украинских военных из подствольного гранатомета, а возле Луганского использовали гранатометы различных систем и крупнокалиберный пулемет.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш заявил, что по факту перемирия на Донбассе уже нет. Для Украины сохранение режима тишины в зоне ООС – это политический вопрос, чтобы потом "спрашивать с России за их нарушения".

Ранее Руслан Хомчак, занимающий должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины, рассказал, что украинским военнослужащим на Донбассе было бы проще, если бы им поступила команда "вперед".