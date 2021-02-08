Перемирия на Донбассе уже нет, – Гармаш

По мнению Гармаша, для Украины сохранение режима тишины в зоне ООС – это политический вопрос.

Боевики на Донбассе отказываются соблюдать режим прекращения огня, что может свидетельствовать о конце перемирия.

Такое мнение выразил журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш, сообщает "24 канал".

По его словам, для Украины сохранение режима тишины в зоне ООС – это политический вопрос, чтобы потом "спрашивать с России за их нарушения".

"Де-факто, мы должны признать, что да – перемирия уже, можно сказать, нет. Та сторона уже применяет не просто провокационный огонь, а снайперский", – сказал Гармаш.

Он считает, что обострение ситуации на Донбассе продиктовано политическими мотивами, не связанными с работой ТКГ.

По словам Гармаша, он поддерживает главу украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, который заявил, что украинские военные должны отвечать на каждый выстрел пророссийских боевиков.

"То, о чем сейчас говорит Леонид Кравчук, – это его личное мнение, и я его поддерживаю. Но решение об адекватном ответе всегда было за военными. ТКГ – дипломатическая площадка", – отметил Гармаш.

Отметим, ранее Руслан Хомчак, занимающий должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины, рассказал, что украинским военнослужащим на Донбассе было бы проще, если бы им поступила команда "вперед".