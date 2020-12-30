Хомчак о ситуации на Донбассе: "Было бы проще, если бы нам приказали наступать"

Хомчак считает, что для военной победы на востоке украинской армии необходимо обучаться, иметь современное вооружение и быть готовыми к жертвам.

Руслан Хомчак, занимающий должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины, в интервью "Обозревателю" рассказал, что украинским военнослужащим на Донбассе было бы проще, если бы им поступила команда "вперед".

"Руководство нашего государства имеет одну цель: вернуть Донбасс в Украину, а это задача не из легких. Было бы проще для нас, военных, если бы нам дали команду "вперед" и мы пошли, но для этого должно быть много факторов. Мы должны быть готовы идти вперед и добиться победы. Не только хотеть, а быть готовыми", — сказал Хомчак.

По его словам, для успешного исхода военных действий на Донбассе необходимо, чтобы армия обучалась и имела доступ к современному вооружению. Также, считает Хомчак, необходимо понимать, что при таком сценарии развития событий будут жертвы, причем, прежде всего, среди гражданских.

"Посмотрите, как только что-то случилось, погибли люди, все требуют "головы" виновных. Так мы готовы морально к такой войне? Готов ли украинский народ? Вот вам еще один диссонанс", — сказал главнокомандующий ВСУ.

В то же время он подчеркнул, что установившееся перемирие на территории Донбасса сейчас нужно для того, чтобы в руководстве государства могли двигаться согласно ранее достигнутым договоренностям. По словам Хомчака, прекращение огня свидетельствует об управляемости и подтверждает намерения участников переговоров.

Отметим, глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что до конца января состоится встреча советников в нормандском формате в Берлине.

В сентябре вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что вопрос ввода на Донбасс миротворцев ООН еще не снят с повестки дня, хотя и отложен в сторону. По его мнению, вопрос миротворческой миссии на Донбассе мог бы стать темой обсуждения на переговорах лидеров стран "нормандской четверки".

В декабре Резников сообщил, что введение на Донбасс миротворцев является одним из возможных сценариев реализации Минских соглашений.