"На каждый выстрел – выстрелом": Кравчук призвал военных жестко отвечать на провокации боевиков

Глава украинской делегации в ТКГ заявил, что Украина не должна делать вид, что на Донбассе ничего не происходит.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук заявил, что украинские военные должны зеркально отвечать на провокации и обстрелы боевиков на Донбассе.

Об этом он сказал в эфире телеканала Украина 24.

"Если мы посмотрим на последние события, то они очевидны. Вчера и сегодня убивают наших солдат, стреляют, причем уже из 120-миллиметровых минометов, то есть нарушают все возможные и невозможные договоренности. Я скажу свое мнение, я бы действовал зеркально: на каждый выстрел отвечать выстрелом. Не надо выдумывать, что это – провокация или не провокация. Выстрел есть выстрел. Если они стреляют, отвечать должны так же", – сказал Кравчук.

Он добавил, что Украина не должна проявлять слабость в противостоянии на Донбассе и жестко реагировать на все действия боевиков.

"То есть обвинять Украину, требовать от Украины и стрелять в солдат Украина. Почему мы должны наблюдать и делать вид, что этого не происходит? Не надо ждать, пока кого-то убьют или ранят. Должна быть соответствующая жесткая реакция во всем, иначе они будут понимать, что наши поступки – это признак нашей слабости", – сказал Кравчук.

Напомним, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что воспринимает коммуникацию с Россией в рамках ТКГ как "фальшивку". По его мнению, договориться с РФ возможно только используя их же методы, в том числе "давить" и заставлять их выполнять те договоренности, которые уже приняты.