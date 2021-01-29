Кравчук: "Переговоры в ТКГ - фальшивка. Россия думает, что может обмануть Украину"

Глава украинской делегации в ТКГ считает, что на РФ необходимо "давить", заставляя выполнить предыдущие договоренности.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по Донбассу и первый президент Украины Леонид Кравчук в эфире телеканала "НАШ" рассказал, что воспринимает коммуникацию с Россией в рамках ТКГ как "фальшивку".

"Когда я побыл на этих встречах [ТКГ — ред.] и увидел, что это фальшивка, что они говорят одно, а делают другое, что они думают, что можно обмануть Украину и она пойдет на какие уступки только односторонние, что она будет сдавать национальные интересы ради каких-то непонятных целей, — я сделал выводы, что договориться в нормальных условиях невозможно", — поделился Кравчук.

Он заявил, что, по его мнению, договориться с РФ возможно только используя их же методы, в том числе "давить" и заставлять их выполнять те договоренности, которые уже приняты.

"С Россией-то ужиться непросто. Я не хочу, чтобы были лишние иллюзии, что мы можем что-то соединить. Мы работаем семь лет и практически объединяем очень мало, а последние полгода — вообще ничего, потому что у России другие взгляды", — сказал Кравчук.

Впрочем, по словам Кравчука, он не планирует прекращать работу в рамках делегации, отметив, что нужно смотреть на то, "какие будут следующие шаги и действия".

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Напомним, 16 января боевики заявили, что при участии кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука в одностороннем порядке вернут на подконтрольную Украине территорию некоторых пленных. В Офисе президента назвали это заявление попыткой давления и попыткой России уклониться от выполнения своих обязательств.

В МИД Украины инициативу боевиков расценили как удар по Нормандскому формату.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что донецкие и луганские оккупанты планировали передать Украине 9 удерживаемых граждан.

Впрочем, 21 января во время одного из эфиров Кравчук заявил, что передача пленных остановлена. По его словам, самолет удерживаемыми лицами не вылетел.