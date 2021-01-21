Кравчук: "Передача пленных с ОРДЛО для Медведчука остановлена. Самолет не вылетел" (видео)

Глава украинской делегации в ТКГ считает, что заявление о "передаче удерживаемых граждан" через Медведчука — это "простой пиар".

Леонид Кравчук, возглавляющий украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе, заявил в эфире "5 канала", что передача пленных, которая якобы должна была состояться при участии кума Владимира Путина нардепа Виктора Медведчука, остановлена. Кравчук отметил, что таким вопросом не может заниматься "частное лицо" в обход государства, тем более — при поддержке России.

"Этот вопрос уже остановился, и очень просто. Тот самолет, который должен привезти людей, не вылетел с территории ОРДЛО. Не потому, что нет топлива или еще чего-то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр?", — спросил Кравчук.

Он подчеркнул, что подобный трансфер пленных — это не "просто путешествие на лошадях", а "межгосударственная дорога". По словам Кравчука, эти пленные сперва должны полететь из Донецка в Ростов-на-Дону, затем — из Ростова-на-Дону в Минск, а потом из Минска в Украину.

"Это уже невыполнимый вопрос", — сказал Кравчук.

Глава украинской делегации в ТКГ назвал подобное заявление о передаче пленников "простым пиаром" для поднятия рейтинга Медведчука.

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Отметим, 16 января боевики заявили, что при участии кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука в одностороннем порядке вернут на подконтрольную Украине территорию некоторых пленных. В Офисе президента назвали это заявление попыткой давления и попыткой России уклониться от выполнения своих обязательств.

В МИД Украины инициативу боевиков расценили как удар по Нормандскому формату.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что донецкие и луганские оккупанты планировали передать Украине 9 удерживаемых граждан.