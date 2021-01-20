Боевики "ЛДНР" передадут Украине 9 пленных, – Денисова

Пленных могут передать уже сегодня вечером или завтра утром.

Украинской стороне в ближайшее время донецкие и луганские оккупанты в одностороннем порядке передадут 9 удерживаемых граждан: три человека находятся в СИЗО Луганска, шесть – в Донецке.

Об этом на брифинге в КПВВ "Золотой" в Луганской области заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Будет передача лиц, которые незаконно удерживаются, посреднику. Нам известно, что уже доставлены в следственный изолятор Луганска три человека, которых готовят для передачи. И в Донецк – шесть. Их сейчас кормят, моют, оказывают медицинскую помощь и приводят в опрятный вид", – сообщила Денисова.

По ее словам, их могут передать уже сегодня вечером или завтра утром через маршрут Луганск – Донецк – Ростов-на-Дону – Минск – Киев. Фамилии людей, которых готовят к освобождению, Денисова пока не может назвать.

Отметим, 16 января боевики заявили, что при участии кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука в одностороннем порядке вернут на подконтрольную Украине территорию некоторых пленных. В Офисе президента назвали это заявление боевиков попыткой давления и попыткой России уклониться от выполнения своих обязательств.