Оккупанты в одностороннем порядке передадут Киеву больных и пожилых пленных

Передавать будут граждан, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против так называемых "республик".

Самопровозглашенные органы власти обеих "народных республик" выступили с совместным заявлением, в котором анонсировали передачу Киеву военнопленных.

Как сообщает заблокированный на территории Украины "официальный" новостной ресурс Донецкой группировки "Новости ДНР", данное решение было принято в качестве "жеста гуманизма и милосердия в преддверии Крещения Господнего".

Передавать будут "некоторых удерживаемых в местах лишения свободы граждан Украины", без уточнения имен и фамилий, и как сообщается в публикации сепаратистов, передача будет осуществлена "в одностороннем порядке".

Сообщается, что в указанную группу вошли "женщины, пожилые, а также граждане, страдающие тяжелыми заболеваниями – люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против Республик и по возвращению на Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям".

Когда именно состоится передача, не уточняется. Не указывается и число пленников, которых к ней готовят.

Также в своем совместном заявлении, лидеры непризнанных "республик" отмечают, что переговорный процесс в Минском формате в настоящее время заблокирован и "находится в глубочайшей стагнации", а Киев отказывается от прямого диалога с "властями ЛДНР", что впрочем и не отрицает.

Депешу подписали так называемый "Полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, министр иностранных дел ДНР" Наталья Никонорова, а также "Полномочный представитель ЛНР на Минских переговорах, министр иностранных дел ЛНР" Владислав Дейнего.

Отметим, что на ситуацию уже отреагировал глава Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук, заявив, что "частные лица", которыми для Украины являются подписанты заявления, "не имеют полномочий вмешиваться в вопросы межгосударственного и международного урегулирования вооруженных конфликтов".

Заявления руководства "марионеточных квазигосударственных образований", господин Кравчук охарактеризовал, как "очередную попытку уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ, как сторона конфликта".

Напомним, как стало известно во вторник, 12 января, в самопровозглашенной "ДНР" со дня на день ожидают первую поставку российской вакцины от коронавируса "Спутник V".