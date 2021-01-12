В самопровозглашенной "ДНР" ожидают первую поставку российской вакцины со дня на день

В первой поставке ожидается всего 20−25 тысяч ампул препарата, но даже из такого незначительного числа могут остаться неиспользованные дозы.

Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибудет в так называемую "ДНР" уже до конца января этого года.

Об этом рассказало местное издание "Донецкий Телеграм", представив информацию, как собственный инсайд: "Источники @dontel сообщили, что в первой поставке ожидается 20-25 тысяч доз. Это не много, но для "пробной версии" достаточно".

"Первыми будут прививать сотрудников областей здравоохранения, образования, юстиции, социальной политики и силовиков. Также часть доз может взять Администрация Главы", – уточняет донецкий Telegram-канал. Вероятно, речь идет о главе самопровозглашенной "Донецкой Народной Республики" Денисе Пушилине.

Как отмечается в публикации, принудительной вакцинации быть не должно: "Обещают, что все (будет происходить – ред.) на добровольной основе. Поэтому даже из этого числа вакцин могут остаться неиспользованные дозы – в таком случае могут предложить привиться всем желающим".

Отметим, это уже не первое подобное сообщение из ОРДЛО за последние несколько недель. Так 2 января российский "Интерфакс" со ссылкой на руководство так называемой "Луганской народной республики" сообщил, что первые поставки российской вакцины ожидаются "в ближайшие дни".

Напомним, еще в середине октября прошлого года руководство так называемой "ЛНР" обратилось к российским властям с просьбой предоставить или продать вакцину от коронавируса "Спутник V", однако официального ответа от Москвы до сих пор получено не было.