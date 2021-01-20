Бойовики "ЛДНР" передадуть Україні 9 полонених, — Денисова

Полонених можуть передати вже сьогодні ввечері або завтра вранці.

Українській стороні найближчим часом донецькі і луганські окупанти в односторонньому порядку передадуть 9 утримуваних громадян: три людини знаходяться в СІЗО Луганська, шість — в Донецьку.

Про це на брифінгу в КПВВ "Золотий" у Луганській області заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

"Буде передача осіб, які незаконно утримуються, посереднику. Нам відомо, що вже доставлені в слідчий ізолятор Луганська три людини, яких готують для передачі. І в Донецьк — шість. Їх зараз годують, миють, надають медичну допомогу і призводять в охайний вигляд", — повідомила Денисова.

За її словами, їх можуть передати вже сьогодні ввечері або завтра вранці через маршрут Луганськ — Донецьк — Ростов-на-Дону — Мінськ — Київ. Прізвища людей, яких готують до звільнення, Денисова поки не може назвати.

Відзначимо, 16 січня бойовики заявили, що за участю кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука в односторонньому порядку повернуть на підконтрольну Україні територію деяких полонених. В Офісі президента назвали цю заяву бойовиків спробою тиску і спробою Росії ухилитися від виконання своїх зобов'язань.