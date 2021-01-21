Кравчук: "Передача полонених з ОРДЛО для Медведчука зупинена. Літак не вилетів" (відео)

Голова української делегації в ТКГ вважає, що заява про "передачу утримуваних громадян" через Медведчука — це "простий піар".

Леонід Кравчук, який очолює українську делегацію в Тристоронній контактній групі, заявив в ефірі "5 каналу", що передача полонених, яка нібито повинна була відбутися за участю кума Володимира Путіна нардепа Віктора Медведчука, зупинена. Кравчук зазначив, що таким питанням не може займатися "приватна особа" в обхід держави, тим більше — за підтримки Росії.

"Це питання вже зупинилося, і дуже просто. Той літак, який повинен привезти людей, не вилетів з території ОРДЛО. Чи не тому, що немає палива або ще чогось. Виникає просте запитання: хто летить в літаку? Ці люди мають паспорти? Вони внесені до відповідного реєстру?", — запитав Кравчук.

Він підкреслив, що подібний трансфер полонених — це не "просто подорож на конях", а "міждержавна дорога". За словами Кравчука, ці полонені спершу повинні полетіти з Донецька до Ростова-на-Дону, потім — з Ростова-на-Дону в Мінськ, а потім з Мінська в Україну.

"Це вже нездійсненне питання", — сказав Кравчук.

Голова української делегації в ТКГ назвав подібну заяву про передачу бранців "простим піаром" для підняття рейтингу Медведчука.

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Зазначимо, що 16 січня бойовики заявили, що за участю кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука в односторонньому порядку повернуть на підконтрольну Україні територію деяких полонених. В Офісі президента назвали цю заяву спробою тиску і спробою Росії ухилитися від виконання своїх зобов'язань.

У МЗС України ініціативу бойовиків розцінили як удар по Нормандського формату.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що донецькі і луганські окупанти планували передати Україні 9 утримуваних громадян.