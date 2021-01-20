МИД Украины: решение РФ передать Медведчуку пленных – удар по Нормандскому формату

Особенно циничным, по мнению МИДа, стало то, что передача пленных состоится в день визита в Украину действующего главы ОБСЕ.

Решение России передать не украинской стороне, а частному лицу – главе политсовета партии "ОПЗЖ" Виктору Медведчуку – группу украинских граждан, которых долго удерживали на временно оккупированном Донбассе, грубо и откровенно нарушает устоявшиеся механизмы решения подобных гуманитарных вопросов.

Об этом говорится в обнародованном заявлении МИД Украины.

"Этот шаг РФ является ударом по нормандскому формату и Трехсторонний контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых в связи с конфликтом людей", – говорится в сообщении

Также в украинском МИДе заявили, что намеренное обесценивание Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождения является особенно показательным и циничным в день визита в Украину действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Требуем от Российской Федерации неукоснительного соблюдения всех договоренностей, достигнутых в нормандской формате, в частности по обеспечению беспрепятственного доступа Международного комитета Красного креста к украинским военнопленным и заложникам на временно оккупированных Россией территориях Украины", – добавили в МИД.

Отметим, 16 января боевики заявили, что при участии кума президента РФ Владимира Путина Виктора Медведчука в одностороннем порядке вернут на подконтрольную Украине территорию некоторых пленных. В Офисе президента назвали это заявление боевиков попыткой давления и попыткой России уклониться от выполнения своих обязательств.

Как заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пленных могут передать уже сегодня вечером или завтра утром.