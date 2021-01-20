Украина выполнила все условия для очередного нормандского саммита, – ОБСЕ

Анн Линде не считает целесообразным рассматривать силовой сценарий возвращения контроля над оккупированным Донбассом.

Украина выполнила все условия для проведения очередного нормандского саммита с участием лидеров Германии, Франции и РФ. Тем не менее российская сторона не выполнила свою часть обязательств.

Об этом в интервью "Европейской правде" заявила глава ОБСЕ Анн Линде.

По ее словам, на саммите в Париже в декабре 2019 года достигли соглашения о новой встрече "нормандской четверки" при выполнении определенных условий.

"Украина выполнила все условия. Россия – к сожалению, еще нет. Теперь все зависит от того, как пройдут переговоры, от того, как будет достигнута договоренность выполнять эти условия", – отметила Линде.

Она также исключила возможность участия ОБСЕ в нормандском формате, так как он эффективен и в нынешнем составе. В то же время ОБСЕ сконцентрировала усилия на Трехсторонней контактной группе.

Кроме того, Линде объяснила, почему называет происходящее на Донбассе конфликтом, а не войной.

"Я не могу использовать точно такую терминологию, как вы, потому что я глава в ОБСЕ, а это – консенсусная организация, которая требует согласия 57 стран. Иногда это помогает, потому что означает, что любое наше решение поддерживают все 57 государств. Но это также означает, что я, как глава организации, не могу выйти за общую позицию и должна использовать общую лексику", – добавила она.

Анн Линде также не считает целесообразным рассматривать силовой сценарий возвращения контроля над оккупированным Донбассом, так как это не позволит установить устойчивый мир.

Отметим, Анн Линде вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой находится в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, где лично знакомится с деятельностью ОБСЕ в Украине и последствиями вооруженной агрессии РФ против Украины, написал Кулеба в Twitter.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы к нормандскому формату присоединились США. По мнению Зеленского, будущий президент США Джо Байден может усилить переговоры.

Советники глав стран "Нормандской четверки" снова встретятся 22 января, чтобы продолжить обсуждение вопросов урегулирования ситуации на Донбассе.