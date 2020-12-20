Зеленский надеется, что при Байдене США войдут в переговоры в Нормандском формате

Президент считает, что Байден хорошо понимает вопрос Украины и России.

Президент Владимир Зеленский хотел бы, чтобы к нормандскому формату присоединились США. По мнению Зеленского, будущий президент США Джо Байден может усилить переговоры.

Об этом Зеленский сказал в интервью The New York Times.

"Усилить наши переговоры в нормандской формате мог бы президент Байден, опять же потому, что он хорошо понимает вопрос Украины и России", — говорит Зеленский и считает, что Байден понимает разницу между Украиной и Россией.

Президент считает, что "однозначно не обойтись" без США и в вопросе Крыма, и напомнил, что Крым и его деоккупация не находятся на повестке дня Нормандского формата и Минских соглашений.

"Сейчас мы создаем "Крымскую платформу" и, конечно, хотели бы в ней видеть те страны, которые будут ключевыми игроками, ключевыми гарантами возврата и деоккупации Крыма. Возвращение Крыма и нашей территориальной целостности. И США могли бы быть лидером в этом направлении", — сказал Зеленский.

Напомним, в Офисе президента сообщили, что сейчас идет подготовка полноценного визита президента Украины Владимира Зеленского в США, в частности прорабатывается повестка дня.

The Washington Post пишет, что Байден может помочь Зеленскому усилить свои позиции на посту главы государства, в том числе возобновить работу по борьбе с коррупцией и ввести санкции против судей Конституционного суда.