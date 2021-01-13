Советники глав "Нормандской четверки" снова встретятся 22 января, – пресс-служба президента

По словам главы ОП Андрея Ермака, переговоры в Берлине 12 января были непростыми, но имели конструктивный характер.

Советники глав стран "Нормандской четверки" снова встретятся 22 января, чтобы продолжить обсуждение вопросов урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

Как известно, встреча советников состоялась в Берлине вчера, 12 января, и длилась более шести часов.

"Стороны коснулись всех вопросов повестки дня – от безопасности до гуманитарных. Дискуссия была непростой, но имела конструктивный характер. Все стороны отметили важность соблюдения режима прекращения огня на Донбассе", – говорится в сообщении.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак выразил благодарность партнерам из Германии и Франции за поддержку Украины в переговорном процессе.

"Объявлен перерыв, продолжение встречи на уровне политических советников (назначено на) 22 января", – добавили в пресс-службе.

На встрече в Берлине присутствовала спецпредставитель главы ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Хайди Грау.

Представитель России, замруководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что по итогам встречи "похвастаться нечем".

Напомним, источник Фокуса сообщил, что глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече советников Нормандской четверки был сосредоточен на вопросах безопасности.

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявлял, что Россия заинтересована в проведении встречи в нормандском формате на уровне политических советников.

В конце ноября секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Фокусу намекнул, что готовится новое решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях.