В Берлине завершились переговоры советников лидеров "нормандской четверки"

Переговоры длились более шести часов.

В Берлине завершились переговоры политических советников Нормандской четверки — лидеров Украины, Германии, Франции и России. Об этом сообщает ТАСС.

Переговоры длились более шести часов.

Представитель представитель России, замруководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что по итогам встречи "похвастаться нечем".

По словам Козака, состоялся "обмен мнениями по всем принципиальным вопросам" в реализации минских соглашений".

"Встреча политсоветников "нормандской четверки" была полезной, окончательных решений пока не нашли, но договорились встретиться через 2 недели", — добавил он.

Козак также сообщил, что советники "нормандской четверки" договорились встретиться еще раз в течение двух недель.

"Мы в течение двух недель еще раз соберемся и обсудим все эти вопросы", — сказал он, не исключив, что переговоры состоятся в видеоформате.

Напомним, источник Фокуса сообщил, что Глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече советников Нормандской четверки юыл сосредоточен на вопросах безопасности.

Ранее сообщалось, что представители России, Украины, Франции и Германии сегодня обсудят реализацию договоренностей парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования на Донбассе.

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявлял, что Россия заинтересована в проведении встречи в нормандском формате на уровне политических советников.

Напомним, в конце ноября секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Фокусу намекнул, что готовится новое решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях.