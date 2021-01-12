Ермак на нормандской встрече сосредоточен на вопросах безопасности, - источник

Переговоры длятся уже пятый час.

Глава Офиса президента Андрей Ермак на встрече советников Нормандской четверки сосредоточен на вопросах безопасности. Об этом сообщил источник Фокуса, близкий к переговорам.

Переговоры советников Нормандской четверки длятся уже пятый час. По словам источника, именно на безопасности фокусируется украинская сторона.

Источник сообщил, что делегация работает исключительно в рамках утвержденных "красных линий". Отмечается, что эта имеет поддержку со стороны Германии и Франции.

Ранее сообщалось, что представители России, Украины, Франции и Германии сегодня обсудят реализацию договоренностей парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования на Донбассе.

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявлял, что Россия заинтересована в проведении встречи в нормандском формате на уровне политических советников.

Напомним, в конце ноября секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Фокусу намекнул, что готовится новое решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях.