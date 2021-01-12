Сегодня в Берлине состоится встреча советников "нормандской четверки", – ТАСС

Российский представитель Дмитрий Козак уже прибыл на переговоры, а украинская сторона молчит.

Во вторник, 12 января, в Берлине пройдет встреча политических советников лидеров "нормандской четверки". Российский представитель Дмитрий Козак уже прибыл на переговоры.

Об этом передает ТАСС.

Сообщается, что представители России, Украины, Франции и Германии обсудят реализацию договоренностей парижского саммита 2019 года в части политического урегулирования на Донбассе.

Украинская сторона еще не сообщала о поездке в Берлин главы Офиса президента Андрея Ермака.

Ранее Ермак заявлял, что встреча советников в нормандском формате должна состояться до конца января.

Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович заявлял, что Россия заинтересована в проведении встречи в нормандском формате на уровне политических советников.

Напомним, в конце ноября секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью Фокусу намекнул, что готовится новое решение СНБО по ситуации в Донецкой и Луганской областях.