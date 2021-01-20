Україна виконала всі умови для чергового нормандського саміту, — ОБСЄ

Анн Лінде не вважає за доцільне розглядати силовий сценарій повернення контролю над окупованим Донбасом.

Україна виконала всі умови для проведення чергового нормандського саміту за участю лідерів Німеччини, Франції та РФ. Проте російська сторона не виконала свою частину зобов'язань.

Про це в інтерв'ю "Європейській правді" заявила голова ОБСЄ Анн Лінде.

За її словами, на саміті в Парижі в грудні 2019 року досягли угоди про нову зустріч "нормандської четвірки" при виконанні певних умов.

"Україна виконала всі умови. Росія — на жаль, ще ні. Тепер все залежить від того, як пройдуть переговори, від того, як буде досягнута домовленість виконувати ці умови", — зазначила Лінде.

Вона також виключила можливість участі ОБСЄ в нормандському форматі, так як він ефективний і в нинішньому складі. У той же час ОБСЄ сконцентрувала зусилля на Тристоронній контактній групі.

Крім того, Лінде пояснила, чому називає те, що відбувається на Донбасі конфліктом, а не війною.

"Я не можу використовувати точно таку термінологію, як ви, тому що я голова в ОБСЄ, а це — консенсусна організація, яка вимагає згоди 57 країн. Іноді це допомагає, тому що означає, що будь-яке наше рішення підтримують всі 57 держав. Але це також означає, що я, як голова організації, не можу вийти за спільну позицію і повинна використовувати загальну лексику ", — додала вона.

Анн Лінде також не вважає за доцільне розглядати силовий сценарій повернення контролю над окупованими Донбасом, так як це не дозволить встановити стійкий мир.

Відзначимо, Анн Лінде разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою знаходиться в зоні проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, де особисто знайомиться з діяльністю ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії РФ проти України, написав Кулеба в Twitter.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський хотів би, щоб до нормандського формату приєдналися США. На думку Зеленського, майбутній президент США Джо Байден може посилити переговори.

Радники голів країн "Нормандської четвірки" знову зустрінуться 22 січня, щоб продовжити обговорення питань врегулювання ситуації на Донбасі.