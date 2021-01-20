МЗС України: рішення РФ передати Медведчуку полонених — удар по Нормандському формату

Особливо цинічним, на думку МЗС, стало те, що передача полонених відбудеться в день візиту в Україну чинного глави ОБСЄ.

Рішення Росії передати не українській стороні, а приватній особі — голові політради партії "ОТЗЖ" Віктору Медведчуку — групу українських громадян, яких довго утримували на тимчасово окупованому Донбасі, грубо і відверто порушує усталені механізми вирішення подібних гуманітарних питань.

Про це йдеться в оприлюдненій заяві МЗС України.

"Цей крок РФ є ударом по нормандському формату і Тристоронній контактній групі, які ведуть системну роботу щодо забезпечення звільнення утримуваних у зв'язку з конфліктом людей", — йдеться в повідомленні

Також в українському МЗС заявили, що навмисне знецінення Росією ролі ОБСЄ в питанні звільнення є особливо показовим і цинічним в день візиту в Україну Діючого голови ОБСЄ, міністра закордонних справ Швеції Анн Лінде.

"Вимагаємо від Російської Федерації неухильного дотримання всіх домовленостей, досягнутих в Нормандському форматі, зокрема щодо забезпечення безперешкодного доступу Міжнародного комітету Червоного хреста до українських військовополонених і заручників на тимчасово окупованих Росією територіях України", — додали в МЗС.

Відзначимо, 16 січня бойовики заявили, що за участю кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука в односторонньому порядку повернуть на підконтрольну Україні територію деяких полонених. В Офісі президента назвали цю заяву бойовиків спробою тиску і спробою Росії ухилитися від виконання своїх зобов'язань.

Як заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова, полонених можуть передати вже сьогодні ввечері або завтра вранці.