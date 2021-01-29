Кравчук: "Переговори в ТКГ — фальшивка. Росія думає, що може обдурити Україну"

Голова української делегації в ТКГ вважає, що на РФ необхідно "тиснути", змушуючи виконати попередні домовленості.

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з Донбасу і перший президент України Леонід Кравчук в ефірі телеканалу "НАШ" розповів, що сприймає комунікацію з Росією в рамках ТКГ як "фальшивку".

"Коли я побув на цих зустрічах [ТКГ — ред.] І побачив, що це фальшивка, що вони говорять одне, а роблять інше, що вони думають, що можна обдурити Україну і вона піде тільки на односторонні поступки , що вона буде здавати національні інтереси заради якихось незрозумілих цілей, — я зробив висновки, що домовитися в нормальних умовах неможливо", — поділився Кравчук.

Він заявив, що, на його думку, домовитися з РФ можливо тільки, використовуючи їхні ж методи, у тому числі "тиснути" і змушувати їх виконувати ті домовленості, які вже прийняті.

"З Росією щось ужитися непросто. Я не хочу, щоб були зайві ілюзії, що ми можемо щось зʼєднати. Ми працюємо сім років і практично обʼєднуємо дуже мало, а останні півроку — узагалі нічого, тому що в Росії інші погляди", — сказав Кравчук.

Втім, за словами Кравчука, він не планує припиняти роботу в рамках делегації, зазначивши, що потрібно дивитися на те, "які будуть наступні кроки і дії".

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Нагадаємо: 16 січня бойовики заявили, що за участю кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука в односторонньому порядку повернуть на підконтрольну Україні територію деяких полонених. В Офісі президента назвали цю заяву спробою тиску і спробою Росії ухилитися від виконання своїх зобовʼязань.

У МЗС України ініціативу бойовиків розцінили як удар по Нормандського формату.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що донецькі і луганські окупанти планували передати Україні 9 утримуваних громадян.

Втім, 21 січня під час одного з ефірів Кравчук заявив, що передача полонених зупинена. За його словами, літак з утримуваними особами не вилетів.