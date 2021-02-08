"На кожен постріл — пострілом": Кравчук закликав військових жорстко відповідати на провокації бойовиків

Глава української делегації в ТКГ заявив, що Україна не повинна робити вигляд, що на Донбасі нічого не відбувається.

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук заявив, що українські військові повинні дзеркально відповідати на провокації та обстріли бойовиків на Донбасі.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Україна 24.

"Якщо ми подивимося на останні події, то вони очевидні. Вчора й сьогодні вбивають наших солдатів, стріляють, причому вже зі 120-міліметрових мінометів, тобто порушують усі можливі й неможливі домовленості. Я скажу свою думку, я б діяв дзеркально: на кожен постріл відповідати пострілом. Не треба вигадувати, що це — провокація чи не провокація. постріл є постріл. Якщо вони стріляють, відповідати потрібно так само", — сказав Кравчук.

Він додав, що Україна не повинна проявляти слабкість у протистоянні на Донбасі та жорстко реагувати на всі дії бойовиків.

"Тобто звинувачувати Україну, вимагати від України та стріляти в солдатів України. Чому ми повинні спостерігати та робити вигляд, що цього не відбувається? Не треба чекати, поки когось уб'ють або поранять. Повинна бути відповідна жорстка реакція у всьому, інакше вони розумітимуть, що наші вчинки — це ознака нашої слабкості", — сказав Кравчук.

Нагадаємо, глава української делегації в Тристоронньої контактної групи зДонбасу Леонід Кравчук заявив, що сприймає комунікацію з Росією в рамках ТКГ як "фальшивку". На його думку, домовитися з РФ можливо тільки використовуючи їхні ж методи, зокрема "тиснути" та змушувати їх виконувати ті домовленості, які вже прийняті.