Перемир'я на Донбасі вже немає, — Гармаш

На думку Гармаша, для України збереження режиму тиші в зоні ООС — це політичне питання.

Бойовики на Донбасі відмовляються дотримуватися режиму припинення вогню, що може свідчити про кінець перемир'я.

Таку думку висловив журналіст, представник Донецької області в українській делегації на переговорах тристоронньої контактної групи щодо врегулюванню ситуації на Донбасі Сергій Гармаш, повідомляє "24 канал".

За його словами, для України збереження режиму тиші в зоні ООС — це політичне питання, щоб потім "стягувати з Росії за їх порушення".

"Де-факто, ми повинні визнати, що так — перемир'я вже, можна сказати, немає. Та сторона вже застосовує не просто провокаційний вогонь, а снайперський", — сказав Гармаш.

Він вважає, що загострення ситуації на Донбасі продиктовано політичними мотивами, не пов'язаними з роботою ТКГ.

За словами Гармаша, він підтримує главу української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука, який заявив, що українські військові повинні відповідати на кожен постріл проросійських бойовиків.

"Те, про що зараз говорить Леонід Кравчук, — це його особиста думка, і я його підтримую. Але рішення про адекватну відповідь завжди було за військовими. ТКГ — дипломатичний майданчик", — зазначив Гармаш.

Зазначимо, раніше Руслан Хомчак, який обіймає посаду головнокомандувача Збройними силами України, розповів, що українським військовослужбовцям на Донбасі було б простіше, якби їм надійшла команда "вперед".