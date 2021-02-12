Бойовики на Донбасі за добу вбили двох українських воїнів

Російські найманці використовували снайперську зброю, гранатомети і великокаліберні кулемети.

За минулу добу бойовики п'ять разів порушили режим перемир'я на Донбасі, у результаті чого загинули двоє українських захисників, повідомив штаб ООС на своїй сторінці у Facеbook.

Вранці 11 лютого недалеко від населеного пункту Зайцеве збройні формування РФ обстріляли позиції ЗСУ зі снайперської зброї, у результаті чого один військовий, боєць інженерно-саперного загону 59-ї бригади, отримав поранення і помер під час евакуації в госпіталь.

Загиблого звуть Олександр Глушко, він полтавець. 13 лютого відбудуться похорони героя в рідному місті.

Другий захисник, солдат 28-ї бригади, загинув близько 20:45 біля Новомихайлівки, коли противник відкрив вогонь з великокаліберного кулемета.

Крім того, неподалік від Водяного, на Приазов'ї, бойовики стріляли в бік позицій українських військових з підствольного гранатомета, а біля Луганська використовували гранатомети різних систем і великокаліберний кулемет.

Про факти порушення режиму припинення вогню через українську сторону СЦКК повідомили представників ОБСЄ.

Представник Донецької області в українській делегації на переговорах тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Сергій Гармаш заявив, що за фактом перемир'я на Донбасі вже немає. Для України збереження режиму тиші в зоні ООС — це політичне питання, щоб потім "питати Росію за їхні порушення".

Раніше Руслан Хомчак, який обіймає посаду головнокомандувача Збройними силами України, розповів, що українським військовослужбовцям на Донбасі було б простіше, якби їм надійшла команда "вперед".