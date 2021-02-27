Згідно з попередньою інформацією від правоохоронців, в результаті інциденту одна людина загинула. Ще один отримав опіки

У суботу, 27 лютого, в міській лікарні Чернівців стався вибух, є постраждалі.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook заступник голови обласної держадміністрації Наталія Гусак.

"Надзвичайна ситуація. В міській лікарні №1 стався вибух. Є постраждалі", — написала вона.

За словами Гусак, вона знаходиться на місці НП і займається госпіталізацією пацієнтів в інші лікувальні установи.

[ + – ] Повідомлення Наталії Гусак

Інтерфакс-Україна, посилаючись на свої джерела в правоохоронних органах повідомляє, що в результаті вибуху одна людина загинула, ще одна отримала опіки.

Пізніше з'явилася інформація, що причиною події на другому поверсі лікарні Чернівців, в результаті якого загинула людина, був вибух кисневого обладнання. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

У відомстві поінформували, що евакуйовано 20 осіб, а гасили пожежу, що виникла в результаті вибуху, 20 пожежних із залученням 5 одиниць спеціальної техніки.

[ + – ] Відео з місця вибуху в лікарні

Нагадаємо, 20 лютого двоє людей загинули, ще один важко травмований в результаті вибуху в Дрогобичі одного з будинків на вулиці Стрийській.

У п'ятницю, 12 лютого, на Донбасі в районі населеного пункту Павлопіль на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовий.

В той же день в Солом'янському районі Києва чоловік підірвав себе гранатою.