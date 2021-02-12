В Соломенском районе Киева мужчина подорвал себя гранатой (фото, видео)

В момент взрыва мужчина кричал, чтобы все отошли от него. Он скончался на месте.

В Киеве в Соломенском районе во дворе дома по адресу Чоколовский бульвар, 35 мужчина подорвал себя гранатой. Об этом сообщает корреспондент Фокуса.

Мужчина скончался на месте. На месте работают спасатели и полицейские, но не дают комментариев.

Местные жители рассказали, что мужчина снимал в этом доме квартиру. В момент взрыва он кричал детям, которые находились на детской площадке, чтобы они отошли от него.

По словам одной из местных жительниц, мужчина долго сидел на детской площадке и вел себя неадекватно. Он рассказал, что работает на радиорынке, который находится рядом с местом происшествия. Он говорил, что жизнь потеряла смысл, хотя у него четверо детей, но одного ребенка похоронил.

"На месте взрыва обнаружено тело местного жителя, 1971 года рождения. Специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, взорвался, а также обстоятельства", — сообщила пресс-служба полиции Киева.

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