Україна
У Солом'янському районі Києва чоловік підірвав себе гранатою (фото, відео)
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У момент вибуху чоловік кричав, щоб усі відійшли від нього. Він помер на місці.
У Києві в Солом'янському районі у дворі будинку за адресою Чоколівський бульвар, 35-річний чоловік підірвав себе гранатою. Про це повідомляє кореспондент Фокуса.
Чоловік помер на місці. На місці працюють рятувальники та поліцейські, але не дають коментарів.
Місцеві жителі розповіли, що чоловік орендував у цьому будинку квартиру. У момент вибуху він кричав, щоб усі відійшли від нього.
Нагадаємо, у вересні у Львівській області в одному із сіл Старосамбірського району 36-річна жінка вбила двох дочок 5 і 9 років, а потім скоїла самогубство.