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В Кропивницком произошел взрыв в девятиэтажке (фото)

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Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA | Взрыв в Кропивницком

Чрезвычайное происшествие случилось на втором этаже жилого дома, есть пострадавшие

В Кропивницком Кировоградской области вечером, 9 марта произошел взрыв в квартире на втором этаже девятиэтажного дома на улице Коваленко, 7.

Как сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС, сообщение о взрыве неизвестного происхождения поступило в службу в 19.52.

"На место происшествия немедленно прибыли спасатели. В 20:21 возгорание было локализовано на площади 30 м кв., в 20:40 — ликвидировано. В результате взрыва пострадали два человека, они были госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

Еще семь человек, проживающих в доме, по информации ГСЧС, были эвакуированы. Причина взрыва устанавливается.

Кропивницкий, жилой дом, квартира, взрыв, пострадавшие,
Взрыв в Кропивницком
Кропивницкий, жилой дом, квартира, взрыв, пострадавшие,
Взрыв в Кропивницком
Кропивницкий, жилой дом, квартира, взрыв, пострадавшие,
Взрыв в Кропивницком
Кропивницкий, жилой дом, квартира, взрыв, пострадавшие,
Взрыв в Кропивницком
Кропивницкий, жилой дом, квартира, взрыв, пострадавшие,
Кропивницкий, жилой дом, квартира, взрыв, пострадавшие,
Кропивницкий, жилой дом, квартира, взрыв, пострадавшие,
Кропивницкий, жилой дом, квартира, взрыв, пострадавшие,

Напомним, 20 февраля два человека погибли, еще один тяжело травмирован в результате взрыва в Дрогобыче одного из домов на улице Стрийской. Выяснилось, что жертвами взрыва стали двое мужчин в возрасте 37 и 40 лет. Третья пострадавшая – женщина. Она госпитализирована с травмами.

12 февраля в Киеве, в Соломенском районе во дворе дома по адресу Чоколовский бульвар, 35 мужчина подорвал себя гранатой. Местные жители рассказали, что мужчина снимал в этом доме квартиру. В момент взрыва он кричал детям, которые находились на детской площадке, чтобы они отошли от него.

Фокус писал о том, что 25 декабря 2020 года в Киеве на Оболони произошел взрыв возле ресторана. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как к ресторану подошел мужчина, поставил возле ступеней пакет и ушел. После этого прозвучал взрыв.