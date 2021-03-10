В Кропивницком произошел взрыв в девятиэтажке (фото)

Чрезвычайное происшествие случилось на втором этаже жилого дома, есть пострадавшие

В Кропивницком Кировоградской области вечером, 9 марта произошел взрыв в квартире на втором этаже девятиэтажного дома на улице Коваленко, 7.

Как сообщает в Facebook пресс-служба ГСЧС, сообщение о взрыве неизвестного происхождения поступило в службу в 19.52.

"На место происшествия немедленно прибыли спасатели. В 20:21 возгорание было локализовано на площади 30 м кв., в 20:40 — ликвидировано. В результате взрыва пострадали два человека, они были госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

Еще семь человек, проживающих в доме, по информации ГСЧС, были эвакуированы. Причина взрыва устанавливается.

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Напомним, 20 февраля два человека погибли, еще один тяжело травмирован в результате взрыва в Дрогобыче одного из домов на улице Стрийской. Выяснилось, что жертвами взрыва стали двое мужчин в возрасте 37 и 40 лет. Третья пострадавшая – женщина. Она госпитализирована с травмами.

12 февраля в Киеве, в Соломенском районе во дворе дома по адресу Чоколовский бульвар, 35 мужчина подорвал себя гранатой. Местные жители рассказали, что мужчина снимал в этом доме квартиру. В момент взрыва он кричал детям, которые находились на детской площадке, чтобы они отошли от него.

Фокус писал о том, что 25 декабря 2020 года в Киеве на Оболони произошел взрыв возле ресторана. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как к ресторану подошел мужчина, поставил возле ступеней пакет и ушел. После этого прозвучал взрыв.