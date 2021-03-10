У Кропивницькому стався вибух у дев'ятиповерхівці (фото)

Надзвичайна подія трапилася на другому поверсі житлового будинку, є постраждалі.

У Кропивницькому Кіровоградської області ввечері, 9 березня стався вибух у квартирі на другому поверсі дев'ятиповерхового будинку на вулиці Коваленко,7.

Як повідомляє у Facebook прес-служба ДСНС, повідомлення про вибух невідомого походження надійшло в службу о 19:52.

"На місце події негайно прибули рятувальники. О 20:21 пожежу була локалізована на площі 30 м кв., о 20:40 — ліквідована. Унаслідок вибуху постраждали дві людини, вони були госпіталізовані в лікарню", — йдеться в повідомленні.

Ще сім осіб, які проживають в будинку, за інформацією ДСНС, були евакуйовані. Причина вибуху встановлюється.

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Нагадаємо, 20 лютого двоє людей загинули, ще один важко травмований внаслідок вибуху в Дрогобичі одного з будинків на вулиці Стрийській. З'ясувалося, що жертвами вибуху стали двоє чоловіків віком 37 і 40 років. Третя постраждала — жінка. Вона госпіталізована з травмами.

12 лютого в Києві, у Солом'янському районі у дворі будинку за адресою Чоколівський бульвар,35 чоловік підірвав себе гранатою. Місцеві жителі розповіли, що чоловік винаймав у цьому будинку квартиру. У момент вибуху він кричав дітям, які перебували на дитячому майданчику, щоб вони відійшли від нього.

Фокус писав про те, що 25 грудня 2020 року в Києві на Оболоні стався вибух біля ресторану. Камери відеоспостереження зафіксували, як до ресторану підійшов чоловік, поставив біля сходів пакет і пішов. Після цього пролунав вибух.