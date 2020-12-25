В Киеве возле ресторана на Оболони произошел взрыв

По данным СМИ, взрыв произошел у ресторана "Золотой Шафран".

В пятницу, 25 декабря, в Киеве на Оболони произошел взрыв возле ресторана.

Об этом сообщает столичная полиция.

Отмечается, что около 4 часов утра поступила информация о том, что на улице Автозаводской возле одного из ресторанов был взрыв.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как к ресторану подошел мужчина, поставил возле ступеней пакет и ушел. После этого прозвучал взрыв.

"Пострадавших нет, однако повреждены окна и фасад данного заведения. Сейчас специалисты профильных служб устанавливают происхождение предмета, который взорвался", – отметили в полиции.

По факту происшествия уже возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины, то есть умышленное повреждение имущества. Злоумышленнику грозит до 10 лет ограничения свободы, сейчас его разыскивают.

По данным РБК-Украина, взрыв произошел у ресторана "Золотой Шафран".

Отметим, ранее Служба безопасности Украины выявила в здании президиума Национальной академии аграрных наук, который расположен в Печерском районе столицы, тайник со взрывчаткой, большим количеством разнообразного пехотного оружия, и даже артиллерийскими снарядами.