В Национальной академии аграрных наук в центре Киева обнаружили тайник с оружием и взрывчаткой

В главном офисе одной из государственных организаций в центре столицы лежали противотанковые гранатометы, автоматы и взрывные устройства.

Служба безопасности Украины выявила в здании президиума Национальной академии аграрных наук, который расположен в Печерском районе столицы, тайник со взрывчаткой, большим количеством разнообразного пехотного оружия, и даже артиллерийскими снарядами.

Об этом сообщил пресс-центр СБУ в четверг, 26 ноября.

"Арсенал хранился в подвальных помещениях учреждения, расположенного вблизи административных зданий органов центральной исполнительной власти. В ходе обысков правоохранители уже идентифицировали и изъяли четыре ручных противотанковых гранатомета, два автомата, почти 40 гранат "РГД-5" и "Ф-1", несколько пистолетов, два артиллерийских снаряда и большое количество патронов к автоматическому оружию", – рассказали в ведомстве.

В публикации спецслужбы сообщается, что обыски СБУ проходили в 3-х областях Украины в рамках начатого ранее уголовного производства, с целью получения дополнительных доказательств по фактам завладения должностными лицами имуществом Национальной академии аграрных наук Украины.

"Руководство Академии также подозревается в легализации имущества, полученного преступным путем и получении неправомерной выгоды. Во время проведения следственных действий правоохранители обнаружили и изъяли документацию и вещественные доказательства, которые могут подтверждать противоправные действия чиновников", – добавили в ведомстве.

"Сейчас следственно-оперативной группой и экспертами продолжаются обыски помещениям и изъятия военных средств поражения", – отмечается в публикации.

Операция проводилась Главным управлением контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ совместно с УСБУ в Николаевской и Львовской областях, а также Главным следственным управлением Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора Украины.