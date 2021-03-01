В Британии эвакуировали тысячи жителей, чтобы взорвать огромную бомбу времен Второй мировой войны

Бомба весом в одну тонну пролежала в земле более 70 лет

Около пяти тысяч жителей британского города Эксетер в графстве Девоншир были эвакуированы, после того, как у стен местного университета была найдена огромная бомба времен Второй мировой войны. Об этом пишет Daily Mail.

Бомба пролежала более 70 лет на садовом участке местного жителя, расположенного у стен Эксетерского университета. Нашли ее во время строительных работ.

Вывезти бомбу было невозможно, поэтому саперы приняли решение взрывать ее на месте. Предварительно эвакуировав жителей и соорудив специальное укрытие из песка и земли.

Контролируемый взрыв произошел еще 27 февраля, однако жителям до сих пор не позволили вернуться в свои дома, потому что сейчас военные обыскивают территорию в поисках других неразорвавшихся немецких снарядов.

Взрыв был такой силы, что земля и камни разлетелись по округе, выбив окна и изрешетив крыши домов неподалеку. Грохот был слышен на восемь километров вокруг, а на месте взрыва образовалась огромная воронка.

[ + – ] Последствия взрыва в Эксетере [ + – ] Последствия взрыва в Эксетере

Полиция также сообщила, что стены некоторых домов треснули от ударной волны. Также спасателям требуется время, чтобы убрать обломки с улиц и дворов.

Во время Второй мировой войны Эксетер — один из промышленных центров Великобритании, подвергался интенсивным атакам немецких бомбардировщиков. Особенно в мае 1942 года. На город тогда было сброшено более 7000 бомб. И часть из них все еще остается в земле.