У Британії евакуювали тисячі жителів, щоб підірвати величезну бомбу часів Другої світової війни

Бомба вагою одна тонна пролежала в землі більше 70 років.

Близько пʼяти тисяч жителів британського міста Ексетер у графстві Девоншир евакуйювали, після того, як біля стін місцевого університету знайшли величезну бомбу часів Другої світової війни. Про це пише Daily Mail.

Бомба пролежала більше 70 років на садовій ділянці місцевого жителя, розташованого біля стін Ексетерського університету. Знайшли її під час будівельних робіт.

Вивезти бомбу було неможливо, тому сапери вирішили підривати її на місці. Попередньо евакуювавши жителів та спорудивши спеціальне укриття з піску і землі.

Контрольований вибух стався ще 27 лютого, однак жителям досі не дозволили повернутися у свої будинки, тому що зараз військові обшукують територію в пошуках інших німецьких снарядів, що не розірвалися.

Вибух був такої сили, що земля і каміння розлетілися округом, вибивши вікна і зрешетивши дахи будинків неподалік. Гуркіт було чути на вісім кілометрів навколо, а на місці вибуху утворилася величезна воронка.

[ + – ] Наслідки вибуху в Ексетері [ + – ] Наслідки вибуху в Ексетері

Поліція також повідомила, що стіни деяких будинків тріснули від ударної хвилі. Також рятувальникам потрібен час, щоб прибрати уламки з вулиць і дворів.

Під час Другої світової війни Ексетер — один з промислових центрів Великобританії, піддавався інтенсивним атакам німецьких бомбардувальників. Особливо у травні 1942 року. На місто тоді було скинуто понад 7000 бомб. І частина з них все ще залишається в землі.