После взрыва в России перекрыли газопровод, который обеспечивает транзит через Украину

Энергетикам пришлось заблокировать подачу газа из-за мощного пожара и применить резервную схему.

В Оренбургской области России произошел взрыв на магистральном газопроводе "Союз", из-за аварии остановили транзит топлива в Казахстан. Об этом сообщило Министерство энергетики РФ.

Взрыв произошел в результате повреждения трубы на 108 километре экспортного газопровода в Илекском районе. В результате инцидента никто не пострадал, однако поставщикам пришлось отключить подачу газа на участке газопровода от нулевого до 123 километра. Кроме того, началось выгорание газа на месте повреждения, диаметр которого составляет 1400 миллиметров.

По информации Телеграм-канала 360tv, утечку газа на месте взрыва удалось оперативно ликвидировать. После этого газ пустили по запасной схеме.

[ + – ] Пожар после взрыва на газопроводе Союз

"Прекращён транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург – Новопсков", — сообщается на сайте Минэнерго.

«Для снабжения населенных пунктов, потребителей организовали подвоз компримированного природного газа», — передает "КоммерсантЪ" слова губернатора области Дениса Паслера.

Газопровод «Союз» из России ведет в Казахстан, откуда топливо отправляется в Украину для дальнейшего транзита в Румынию, Венгрию и Словакию. Его длина составляет 2750 километров, большая часть (1568 километров) проложена на украинской территории. В Украине газопровод проходит через населённые пункты Новопсков, Боровая, Первомайское, Машевка, Александровка, Тальное, Гайсин, Бар, Гусятин, Богородчаны, Хуст, в каждом из которых установлена компрессорная станция.

Фото: Nzeemin на основе работы Samuel Bailey

Ранее стало известно, что Украина заключила договор со швейцарской компанией Rosen Europe B.V о диагностике газотранспортной системы. Подрядчики обязались завершить работы до 2024 года и оценили свои услуги в 6,44 миллиона гривен. В частности, они проведут внутритрубную диагностику магистральных газопроводов Украины длиной более 4,5 тысячи километров, чтобы оценить состояние металлических труб и сварных соединений. Пресс-служба Газотранспортной системы Украины отметила, что в последний раз такую процедуру проводили в далеком 2009 году.