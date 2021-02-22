Швейцарская компания проведет диагностику газотранспортной системы Украины

Стоимость услуги обошлись Украине в 6,44 млн гривен, а завершить работу планируют к 2024 году.

Газотранспортная система Украины заключила договор со швейцарской компанией Rosen Europe B.V. Об этом сообщает пресс-служба ГТС Украины.

Соглашение предусматривает внутритрубную диагностику магистральных газопроводов Украины общей протяженностью более 4,5 тысячи километров. Стоимость выполнения работ оценили в 6,44 млн евро. Завершить работу планируют к концу 2024 году.

Основной целью диагностики является анализ состояния металла труб и их сварных соединений. В компании отметили, что последнюю подобную диагностику выполняли более 10 лет назад, в 2009 году. Реальное состояние газопровода должно повысить надежность работы всей системы.

[ + – ] Демонстрация работы устройства.

Работа будет вестись в три этапа. Во время первого этапа будет проведена внутренняя очистка линейной части магистральных газопроводов специальным устройством. Диагностика состояния трубы и подготовка отчета для проведения дальнейших работ. Во время второго и третьего этапа, будет составлен предварительный и заключительные отчеты.

"На балансе Оператора ГТС Украины насчитывается более 33 тыс. км газопроводов. В текущем году компания запланировала потратить 7,77 млрд грн на их обследование, диагностику, ремонт и техническое обслуживание", ‒ сообщил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Напомним, Газпром забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину.

Также сообщалось, что в 2020 году транзит газа через Украину упал почти на 40%.