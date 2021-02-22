Швейцарська компанія проведе діагностику газотранспортної системи України

Вартість послуги обійшлася Україні в 6,44 млн гривень, а завершити роботу планують до 2024 року.

Газотранспортна система України уклала договір із швейцарською компанією Rosen Europe BV Про це повідомляє прес-служба ДМС України.

Угода передбачає внутрішньотрубну діагностику магістральних газопроводів України загальною протяжністю понад 4,5 тисячі кілометрів. Вартість виконання робіт оцінили в 6,44 млн євро. Завершити роботу планують до кінця 2024 року.

Основною метою діагностики є аналіз стану металу труб і їх зварних з'єднань. У компанії зазначили, що останню подібну діагностику виконували понад 10 років тому, у 2009 році. Реальний стан газопроводу має підвищити надійність роботи всієї системи.

[ + – ] Демонстрація роботи пристрою.

Робота буде проводитися в три етапи. Під час першого етапу буде проведене внутрішнє очищення лінійної частини магістральних газопроводів спеціальним пристроєм. Діагностика стану труби і підготовка звіту для проведення подальших робіт. Під час другого і третього етапу буде складено попередній і підсумкові звіти.

"На балансі Оператора ГТС України налічується понад 33 тис. км газопроводів. У поточному році компанія запланувала витратити 7,77 млрд грн на їхнє обстеження, діагностику, ремонт і технічне обслуговування", — повідомив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Нагадаємо: Газпром забронював додаткові потужності з транзиту газу через Україну.

Також повідомлялося, що у 2020 році транзит газу через Україну впав майже на 40%.