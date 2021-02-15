Газпром забронировал такие же дополнительные транзитные мощности Украины, что и в феврале

Из-за холодной погоды запасы газа в Европе быстро сокращаются. Украина получает возможность дополнительно заработать.

Согласно действующему до конца 2024 года транзитному контракту, "Газпром" оплачивает "Нафтогазу Украины" по фиксированному тарифу прокачку в год 40 млрд куб. м газа или 110 млн куб. м в сутки. Если ему нужно прокачать больше, то бронируется дополнительная мощность, а тариф возрастает. При бронировании дополнительных мощностей на квартал он выше в 1,1 раза, на месяц — в 1,2 раза, на сутки — в 1,45 раза.

На март "Газпром" забронировал дополнительные 14,2 млн куб. м в сутки. Точно такой же объем забронирован в текущем месяце.

В феврале (с 1 по 13 число) "Газпром" прокачивал через Украину в среднем по 119,1 млн куб. м в сутки (минимум 115,4 млн куб. м, максимум 121 млн куб. м). В январе он прокачивал в среднем по 124,5 млн куб. м в сутки, в декабре – по 182,6 млн кубометров

"Газпрому" дополнительные мощности могут потребоваться для удовлетворения возможного высокого спроса на газ в Европе в первый весенний месяц.

Холодный фронт, который получил название "Зверь с Востока 2", сейчас продолжает опустошать подземные хранилища газа в Европе. На утро 14 февраля они были заполнены только на 42,65%. Это на 4,86 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

На главном газовом рынке Европы — в Германии — запасы сократились вообще до 34%, во Франции – до 30%.

В "Газпроме" приготовились к цене газа в 200 долларов за тысячу кубометров, хотя в его бюджете заложена цена 170 долларов. В январе компания поставила потребителям газа на 45% больше уровня прошлого года и на 18% больше, чем в среднем за последние пять лет.

Напомним, транзит российского газа через Украину упал с около 180 млн кубометров газа в сутки в конце декабря до 130 млн кубов в начале января.